Министры обороны Казахстана и Кыргызстана подписали документы по военному сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Президента Кыргызстана в нашу страну министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился со своим кыргызским коллегой генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым, передает МИА «Казинформ».

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества, региональной безопасности, многостороннего взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Нурлан Ермекбаев и Таалайбек Омуралиев подписалисоглашение об оказании Кыргызстану военно-технической помощи, а также план военного сотрудничества на 2021 год.

«Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшней встречи, послужат основой для дальнейшего практического взаимодействия в сфере обороны», - отметил глава казахстанского оборонного ведомства.

В ходе встречи обсуждена боевая подготовка подразделений вооруженных сил двух стран, включая проведение совместных учений «Аныракай» на территории Казахстана в этом году, участие в конкурсах Армейских международных игр, мероприятия подготовки сил специальных операций, а также вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере военного образования.