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    Министры обороны Казахстана и Кыргызстана подписали документы по военному сотрудничеству

    3 Марта 2021, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Президента Кыргызстана в нашу страну министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился со своим кыргызским коллегой генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым, передает МИА «Казинформ».

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества, региональной безопасности, многостороннего взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Нурлан Ермекбаев и Таалайбек Омуралиев подписалисоглашение об оказании Кыргызстану военно-технической помощи, а также план военного сотрудничества на 2021 год.

    «Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшней встречи, послужат основой для дальнейшего практического взаимодействия в сфере обороны», - отметил глава казахстанского оборонного ведомства.

    В ходе встречи обсуждена боевая подготовка подразделений вооруженных сил двух стран, включая проведение совместных учений «Аныракай» на территории Казахстана в этом году, участие в конкурсах Армейских международных игр, мероприятия подготовки сил специальных операций, а также вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере военного образования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Кыргызстан
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