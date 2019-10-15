Министры иностранных дел тюркоязычных государств приветствовали вступление Узбекистана в ССТГ

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана – городе Баку в преддверии VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) состоялось заседание Совета министров иностранных дел Тюркского совета, в котором принял участие глава МИД РК Мухтар Тлеуберди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Министерские встречи проходят на ежегодной основе с целью обсуждения содержательных и организационных вопросов подготовки встреч и решений глав государств Тюркского совета. В ходе встречи министры согласовали проекты повестки дня и итоговых документов, подписание и утверждение которых планируется на заседании Совета глав государств. На Саммите ожидается принятие Декларации 7-го саммита и Решения о создании Координационного комитета тюркских организаций сотрудничества, а также подписания Соглашения между Секретариатом ССТГ и Правительством Венгрии о размещении Представительства ССТГ в Будапеште. Кроме того, главами государств ССТГ планируется утверждение Совместного заявления о присоединении Республики Узбекистан к Нахчыванскому соглашению о создании ССТГ.

По итогам встречи в Баку министры подписали ряд документов, регулирующих деятельность открытого 19 сентября 2019 года Представительства Тюркского Совета в Будапеште (Венгрия). Указанные документы регулируют организационную и финансовую деятельность новых тюркских организаций и будут способствовать их дальнейшей плодотворной деятельности во благо государств и народов Тюркского мира.

Отдельным решением министров Венгрии предоставлен статус наблюдателя при Фонде тюркской культуры и наследия.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2009 году в городе Нахычеване (Азербайджан). Секретариат Тюркского совета находится в городе Стамбуле (Турция). По итогам 7-го Саммита количество членов Совета, после присоединения Узбекистана, достигнет пяти (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан).

В рамках СМИД министр М.Тлеуберди провел раздельные встречи с Министрами иностранных дел Азербайджана, Турции и Венгрии, в ходе которых были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с этими странами.