Министры иностранных дел, обороны и секретарь Совбеза РК приняли участие в Совместном заседании Советов стран ОДКБ

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, министр обороны Нурлан Ермекбаев и секретарь Совета безопасности Калмуханбет Касымов приняли участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе обсуждения подведены итоги деятельности ОДКБ за прошедший год, состоялся обмен мнениями по международной и региональной обстановке, а также рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества государств-членов Организации по ключевым направлениям.

На заседании были обстоятельно рассмотрены и согласованы проект Заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, а также Заявление министров иностранных дел об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Важное внимание уделено формированию Перечня тем совместных политических заявлений ОДКБ на 2020 год.

На бишкекской встрече были рассмотрены документы по работе Межгосударственной рабочей группы по выполнению мероприятий по созданию единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБ, а также другие документы в сфере военного сотрудничества. Актуализирован План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год.

Практическим шагом по развитию военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ стало согласование проектов документов, регламентирующих порядок совместных научно-исследовательских работ по разработке продукции военного назначения, а также об учреждении базовой организации по развитию кооперационных связей предприятий оборонно-промышленных комплексов государств-членов ОДКБ.

Рассмотрены вопросы о внесении изменений в правовые документы ОДКБ, связанные с деятельностью Совета коллективной безопасности, Правилами процедуры органов ОДКБ, а также с процедурой назначения Генерального секретаря Организации.

Совместное заседание прошло в конструктивном ключе и традиционно дружеской атмосфере. Согласованные документы будут вынесены на окончательное рассмотрение и утверждение предстоящей 28 ноября в Бишкеке сессии Совета коллективной безопасности, в которой примут участие главы государств ОДКБ.

Очередное совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится в 2020 году в Российской Федерации.

Как известно, ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой входят Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.