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    Министры иностранных дел Казахстана и Узбекистана провели переговоры

    18 Февраля 2021, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, прибывшим с рабочим визитом в Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, подтвердили взаимный интерес к углублению казахско-узбекского стратегического партнерства. Они отметили важность дальнейшего расширения контактов на высшем и высоком уровнях.

    Стороны также рассмотрели график двусторонних мероприятий на первое полугодие 2021 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Узбекистан
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