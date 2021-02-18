Министры иностранных дел Казахстана и Узбекистана провели переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, прибывшим с рабочим визитом в Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, подтвердили взаимный интерес к углублению казахско-узбекского стратегического партнерства. Они отметили важность дальнейшего расширения контактов на высшем и высоком уровнях.

Стороны также рассмотрели график двусторонних мероприятий на первое полугодие 2021 года.



