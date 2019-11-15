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    Министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Ташкенте «сверили часы»

    15 Ноября 2019, 22:05

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях.

    Констатируя схожесть позиций по ключевым вопросам международной политики, стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках многосторонних структур.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Кыргызстан
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