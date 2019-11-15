Министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Ташкенте «сверили часы»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях.

Констатируя схожесть позиций по ключевым вопросам международной политики, стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках многосторонних структур.