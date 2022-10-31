Министры иностранных дел Казахстана и Германии провели переговоры в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок прибыла в Казахстан с визитом. Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с ней в здании МИД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы с Федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок провели весьма плодотворную и доверительную беседу. Мы обсудили текущее состояние и перспективы углубления двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных связей, а также «сверили часы» по ряду вопросов международной повестки. В год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией мы с удовлетворением констатировали высокий уровень доверительного политического диалога и прочного взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере. В рамках преемственности нашего многовекторного внешнеполитического курса, мы продолжим прилагать максимум усилий для расширения взаимодействия с Германией и Евросоюзом», - сказал Мухтар Тлеуберди журналистам по итогам переговоров.

Министр выразил уверенность, что визит Анналены Бербок в Казахстан придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами, а также активизации межчеловеческих контактов.

«Мы приветствуем приезд депутатов Бундестага ФРГ и их встречу с казахстанскими парламентариями. Уверен, что состоится активный обмен мнениями и опытом по развитию парламентаризма, особенно в контексте проведения в стране масштабных политических и социальных реформ, направленных на построение справедливого Казахстана. Мы также приветствуем сопровождающую бизнес-делегацию, представляющую передовые отрасли германской экономики. Уверен, что проведенные переговоры с казахстанскими коллегами позволят определить потенциальные проекты и освоить новые взаимовыгодные ниши», - заявил Мухтар Тлеуберди.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Казахстан занимает четкую позицию в сегодняшнем сложном географическом положении и это заслуживает большого уважения.

«Ваша страна сейчас идет по пути амбициозных реформ. Это касается не только транспарентности, не только расследования событий в начале года, речь идет о референдуме в июне, по итогам которого была вычеркнута смертная казнь из Конституции. Вы также приняли решение о реформе процессуального права. Я знаю, что это непростой и длинный путь, но оно того стоит. На этом пути мы будем вас поддерживать в духе партнерства. Мы хотим расширить наш диалог по политическим реформам, верховенству закона, правам человека. Я убеждена в том, что открытое, сильное и уверенное в себе гражданское общество является жизненным эликсиром для инноваций и успешного будущего», - считает министр иностранных дел Германии.



