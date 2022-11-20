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Министры иностранных дел и юстиции РК проголосовали на выборах

20 Ноября 2022, 11:03
Министры иностранных дел и юстиции РК проголосовали на выборах
20 Ноября 2022, 11:03

Министры иностранных дел и юстиции РК проголосовали на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, а также глава Минюста проголосовали на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди, министр юстиции Канат Мусин прибыли на избирательный участок №113, расположенный в школе-лицее №66 города Астаны.

«Настроение праздничное, естественно, связано оно с тем, что проходит важный, исторический момент для нашей Родины. Сейчас меняется политическая система и структура нашего государства. Поэтому от избранного Президента будет зависеть многое», - сказал журналистам глава МИД Мухтар Тлеуберди после того, как он сделал свой выбор.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента. Свыше 11 млн казахстанцев имеют право проголосовать на выборах.

Согласно последним данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37 % от общего количества граждан, включенных в списки.


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