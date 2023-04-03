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    Министром внутренних дел РК стал Марат Ахметжанов

    3 Апреля 2023, 11:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ахметжанов Марат Муратович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Генерал-полковник полиции Ахметжанов М.М. родился 22 декабря 1964 года.

    В 1991 году окончил Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, юрист.

    Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

    Ордена: «Даңқ» ІІ степени (06.05.2014); «Құрмет» (2008), «Даңқ» І степени (05.2020), орден МПА СНГ «Содружество» (12.2020); Юбилейные медали: «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008); «300 лет Российскому флоту», «Адмирал Кузнецов».

    Трудовая деятельность:

    1991-1993 гг. - стажер, затем следователь прокуратуры города Темиртау.

    1993-1996 гг - старший следователь по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальником отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.

    1996-1997 гг. – начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

    1997-1998 гг. - начальник управления расследования Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел.

    1998 - 2001 гг. - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.

    2001-2003 гг. - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

    2003-2006 гг. - прокурор Павлодарской области.

    2006-2009 гг. - прокурор Южно-Казахстанской области.

    2009-2012 гг. - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

    2012-2014 гг. - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

    2014-2016 гг. - руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

    2016-2021 гг. - заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

    С 2021 по 2022 год работал председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

    С 25 февраля 2022 года – министр внутренних дел Республики Казахстан

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Назначения МВД РК
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