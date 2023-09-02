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    Министром туризма и спорта назначен Ермек Маржикпаев

    2 Сентября 2023, 13:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Маржикпаев Ермек Боранбаевич, 1969 года рождения, уроженец Целинограда. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина (учитель истории), Университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

    Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана.

    В 1992-1993 годы — учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

    В 1993-1994 годы — директор МЧП «Шонай».

    В 1994-2008 годы — директор ТОО «Береке-Бурабай».

    В 2008-2012 годы — аким Аршалынского района Акмолинской области.

    В 2012-2013 годы — аким Зерендинского района Акмолинской области.

    В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области.

    В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау Акмолинской области.

    В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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