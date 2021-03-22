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    Министром обороны РК проведена внезапная проверка дежурства в войсках противовоздушной обороны

    22 Марта 2021, 23:24

    НУР-СУДТАН. КАЗИНФОРМ - Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел внеплановое посещение управления командующего и командного пункта войск противовоздушной обороны. Основное внимание было уделено организации несения дежурства суточным нарядом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    По указанию министра обороны дежурные силы в составе сокращенного боевого расчета были приведены в боевую готовность.

    Ответственные за обстановку в войсках в установленные сроки доложили о готовности личного состава, вооружения и техники к выполнению задач по защите воздушного пространства страны.

    Помимо этого проверена организация действий дежурных сил по противопожарной безопасности, обнаружению и локализации условного возгорания.

    Проверка показала высокий уровень бдительности личного состава, готовность дежурных сил и средств противовоздушной обороны к выполнению боевых задач.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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