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    Министрам G20 не удалось достичь соглашения по вопросам климата на встрече в Индии

    29 Июля 2023, 20:12

    ЧЕННАИ. КАЗИНФОРМ - Итоговая встреча в Ченнаи министров стран «двадцатки», занимающихся вопросами окружающей среды, завершилась без подписания соглашения по вопросам изменения климата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Представители стран «Большой двадцатки» не смогли достичь всеобъемлющего соглашения по климатическим целям и согласовать итоговое заявление на встрече в Индии.

    Им не удалось договориться по четырем пунктам повестки из 68. В частности, по вопросам об ограничении выбросов парниковых газов к 2025 году и введении на них налога.

    «Мы не можем достичь соглашения о радикальном увеличении возобновляемой энергии, о постепенном отказе от ископаемого топлива, особенно угля. Тяжело видеть, что происходит за пределами этого отеля, этой G20, в реальном мире. Понимать, что трудности лишь в поиске дипломатических формулировок по этим вопросам», - отметил министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу.

    Встреча в Ченнаи на уровне министров стала четвертой по счету за время председательства Индии в «двадцатке». Ее выводы будут переданы лидерам государств перед саммитом, который состоится в сентябре.

    На страны «Большой двадцатки» приходится около 80% выбросов парниковых газов в атмосферу планеты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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