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    Министр здравоохранения РК прибыл с рабочим визитом в Шымкент

    30 Июля 2021, 16:56

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой ознакомился с работой Call-центра станции скорой медицинской помощи города, соответствующего международным стандартам. В одну смену в центре работают 30 диспетчеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

    «В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в службу скорой помощи в настоящее время поступает около 5000 звонков в день», - сообщила главный врач центра Г.Курманбекова.

    Тем не менее сотрудники скорой помощи работают в усиленном режиме и своевременно оказывают медицинскую помощь больным.

    Ознакомившись с ходом работы центра, министр здравоохранения А.Цой высоко оценил труд сотрудников скорой помощи, работающих на передовой в борьбе с пандемией, и выразил свою благодарность.

    Также министр здравоохранения посетил медицинский центр «Медикер». В ходе посещения министр ознакомился с работой центра, осмотрел состояние больных, получающих реабилитационное лечение.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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