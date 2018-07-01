Министр здравоохранения рассказал о жалобах сотрудников Каскеленской больницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министру здравоохранения РК Елжану Биртанову пожаловались сотрудники Каскеленской инфекционной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко мне поступило обращение от сотрудников, что с них собирают деньги на ремонт этой больницы. В курсе, да?», - обратился министр к руководителю управления здравоохранения Алматинской области Бауржану Ыскак в ходе заседания коллегии ведомства.

Вместе с тем он напомнил, что выявленные в начале июня нарушения должны устранить до 31 июля.

«На следующей неделе вы должны представить доказательства того, что устранены эти нарушения. 1 августа наша комиссия зайдёт на объект. Насколько я понимаю, за такое короткое время вряд ли вам удалось сделать ремонт, и я вас предупреждаю, что мы подаём на приостановление деятельности этой больницы. У вас было время все устранить с ноября прошлого года. Те нарушения, которые были в прошлый раз выявлены, они серьёзные, если они устранены, то это хорошо, но я сомневаюсь в этом», - сказал министр.

В своем ответе руководитель управления отметил, что на ремонт больницы уже выделено более 21 миллиона тенге и замечания почти устранены. Что касается жалоб о сборе денег, то главврач инфекционной больницы в Каскелене получил дисциплинарное взыскание - строгий выговор.

Напомним, в начале июня жительница Алматинской области опубликовала фотографии больницы в социальной сети. Она была шокирована ужасным состоянием учреждения, где были грязные палаты, разбитые полы и облупленные стены.