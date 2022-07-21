Министр здравоохранения посетила городской кардиоцентр в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният прибыла с рабочей поездкой в Шымкент, где планирует посетить ряд медицинских объектов, провести встречу с медицинским сообществом, населением и гражданским сектором, также личный прием граждан и ответить на вопросы журналистов в ходе брифинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одним из первых объектов посещения стал городской Центр сердца, рассчитанный на 158 коек, где оказывается специализированная, высокотехнологичная кардиологическая, кардиохирургическая, аритмологическая, эндоваскулярная медицинская помощь в стационарной форме.

С начала года здесь пролечено почти 3 тысячи больных, сделано 306 операций на открытом сердце.

Как было отмечено в ходе посещения специализированного центра, за 6 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост болезней системы кровообращения (БСК) составил 11%, показатели случаев острого инфаркта увеличились за указанный период на 13%.

Министр обратила особое внимание на тревожную динамику роста БСК в регионе, обсудила с врачами кардиоцентра вопросы повышения эффективности медицинской помощи, которая должна быть оказана пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями.

Это касается, прежде всего, соблюдения правил «золотого часа», широкого применения современных технологий в диагностике и лечении, снижения риска постоперационных осложнений, проведения обязательных профилактических мероприятий.

«Вижу, что здесь создан сильный центр кардиологии, проводятся операции высокого класса, хорошие специалисты, но при этом в регионе идёт рост болезней системы кровообращения, рост экстренных обращений до 70 %, это говорит о слабой профилактической работе среди диспансерных больных с сердечными патологиями. Хирургические операции на сердце это верхушка айсберга, но основная масса больных должны получать постоянное лечение и наблюдение, должны вовремя проходить обследования, чтобы не доводить себя до критического состояния», - отметила министр в диалоге с врачами кардиоцентра.

Министр подчеркнула роль Ситуационного центра, который должен проводить полноценный анализ всей картины заболеваемости, выявлять системные проблемы, особенно на первичном уровне, почему постоянно идёт динамика роста ХСН, ХОБЛ, как идет работа с диспансерными пациентами, где наиболее высоки риски смертности и по какой причине.

Особенно важно повысить эффективность кардиослужбы на фоне распространенных постковидных осложнений.

В целом, как подчеркнула глава Минздрава по итогам встречи с коллективом Центра сердца, население города должно беспрепятственно получать весь спектр квалифицированной кардиологической помощи, не вынуждая пациентов ехать за пределы региона или страны.

Фото : gov.kz