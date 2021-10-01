Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Министр здравоохранения Казахстана выступил на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    1 Октября 2021, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой принял участие во встрече высокого уровня по всеобщему охвату здоровьем на площадке Генеральной Ассамблеи ООН с участием Генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Гебрейесуса Адханома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    В ходе мероприятия была еще раз подтверждена приверженность Казахстана к достижению Целей устойчивого развития ООН и продвижению Алма-Атинской и Астанинской деклараций по ПМСП в глобальном масштабе.

    В ходе своего выступления А. Цой поблагодарил организаторов, включая Грузию, Японию, Таиланд, Всемирную организацию здравоохранения и движение ВОУЗ-2030 за организацию и приглашение Казахстана в качестве ко-спонсора.

    «Обязательство государств-членов ООН поддерживать всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) и достичь его к 2030 году становится все более сложной и критически важной задачей во время пандемии COVID-19. В основе ВОУЗ лежит принцип, согласно которому все население должно иметь доступ к качественным медицинским услугам, в которых они нуждаются, без каких-либо финансовых трудностей», - отметил А. Цой.

    Как указано в Декларации Астаны по ПМСП, первичная медико-санитарная помощь является «краеугольным камнем устойчивой системы здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения и достижения целей устойчивого развития, связанных со здоровьем». Кроме того, ПМСП является опорой ВОУЗ в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая непрерывность ухода и предоставление основных медицинских услуг в соответствии с гуманитарными принципами. Соответственно, пандемия COVID-19 подчеркнула растущее значение ПМСП, остается одной из ключевых мер реагирования на пандемию и, одновременно, обеспечивает доступ населения к основным медицинским услугам.

    «Казахстан является колыбелью первичной медико-санитарной помощи, где государства-члены ВОЗ приняли как историческую Алма-Атинскую декларацию 1978 года, так и ее преемницу, Декларацию Астаны по ПМСП в 2018 г. Государства-члены подтвердили свою приверженность основополагающему праву каждого человека на наивысший достижимый уровень здоровья без каких-либо различий. Кроме того, страны приняли Оперативную основу ПМСП, которая предоставляет им 14 рычагов для усиления ПМСП на национальном уровне», - сказал А. Цой.

    Ранее, в мае 2021 года на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев указал, что Европейский центр ВОЗ по ПМСП, расположенный в Казахстане, должен стать центром разработки и передачи передового опыта в области первичной медико-санитарной помощи на глобальном уровне.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Астана Минздрав РК Здравоохранение Сотрудничество Медстрахование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров