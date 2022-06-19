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    Министр здравоохранения Казахстана получила награду ВОЗ

    19 Июня 2022, 09:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль в ходе Национального медицинского саммита «Здоровая нация» вручила награду от имени директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге министру здравоохранения РК Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    «Для меня большая честь вручить награду министру здравоохранения Казахстана д-ру Ажар Гиният от имени д-ра Ханса Клюге и от имени всех сотрудников Европейского регионального бюро ВОЗ и странового офиса ВОЗ в Казахстане. В связи с Днем медицинского работника, который отмечается в Казахстане 19 июня, вручение награды доктору Гиният является особенно волнительным. Доктор Гиният, я благодарю вас за ваш огромный вклад в борьбу с пандемией в Казахстане и желаю вам и всем работникам здравоохранения Казахстана крепкого здоровья, благополучия, берегите себя», - сказала Кэролайн Кларинваль, вручая награду главе МЗ РК.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Дата Коронавирус в РК ВОЗ
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