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    Министр здравоохранения Германии заболел коронавирусом

    22 Октября 2020, 07:45

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - У главы министерства здравоохранения Германии Йенса Шпана обнаружен коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    40-летний политик, который был одним из самых заметных среди немецких властей во время пандемии коронавируса, незамедлительно отправлен на домашний карантин. Он будет проходить лечение дома, поскольку у него отмечаются лишь симптомы простуды.

    В начале текущей недели Й.Шпан принимал участие в заседании правительства и теоретически может быть распространителем вируса. Однако, по сообщению немецких СМИ, Й.Шпан соблюдал правила гигиены и был в маске, и поэтому его коллеги по кабмину не обязаны уходить на карантин.

    Между тем, в Германии растет число инфицированных COVID-19. По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в стране было зарегистрировано 7 595 новых случаев заражения, а показатель заражения составляет 51 случай на 100 тыс. населения. Всего в Германии, с момента проникновения нового вируса зарегистрировано более 380 тыс. случаев заражения, из которых излечились более 302 тыс., при 9966 летальных исходов.

    Автор:

    Ильяс Омаров

    Германия
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