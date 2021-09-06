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    Министр здравоохранения ФРГ призвал население завершить вакцинацию против COVID-19

    6 Сентября 2021, 09:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Германии Йенс Спан считает, что для обеспечения в стране эпидемиологической безопасности осенью и зимой необходимо пройти вакцинацию еще 5 миллионам жителям страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным немецких СМИ, темпы вакцинации против COVID-19 в Германии замедлились. В связи с этим, министр здравоохранения Германии Й.Спан обратился через социальные сети с призывом жителям страны пройти вакцинацию.

    65,7% граждан Германии получили один компонент вакцины, 61,2% (50,9 млн) получили полную защиту (две дозы вакцины), сообщил глава органа здравоохранения. «Это хорошо, но нам нужно дополнительно еще около 5 млн прививок для безопасной осени и зимы» - указал Й.Спан.

    На прошлой неделе агентство по контролю за заболеваниями ФРГ сообщило о 10 835 случаях заболевания в сутки, по сравнению с 10 303 заболеваний неделей ранее. Таким образом, показатель заболеваемости коронавирусом в Германии растет в последние недели, достигнув 80,7 случаев на 100 тысяч человек.

    При этом министр Й.Спан отметил, что 90% пациентов, проходящих в настоящее время лечение в отделениях интенсивной терапии, не были вакцинированы против COVID-19.

    Также Й.Спан в интервью немецкой прессе повторил, что вакцины против коронавируса одобрены, безопасны и эффективны. «Вакцинация защищает и уже спасла тысячи жизней», -сказал немецкий министр.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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