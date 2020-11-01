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    Министр здравоохранения Бельгии призвал жителей не создавать длинные очереди у магазинов

    1 Ноября 2020, 17:18

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Федеральный министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке обратился к местным жителям с призывом не делать «лишних покупок», передает наш собственный корреспондент.

    В связи с ужесточением карантинных мер в стране со 2 ноября до 13 декабря текущего года, многие бельгийцы начали скупать различные товары, создавая у магазинов длинные очереди. Уже в пятницу этой недели в крупных супермаркетах началась паническая покупка товаров первой необходимости. Также крупное скопление людей наблюдалось в больших магазинах мебели «Ikea», спортивных товаров «Decathlon» и других точках продаж одежды, электротоваров и продуктов.

    «Не делайте этого, если в этом нет крайней необходимости», - призвал Ф.Ванденбруке, подразумевая ажиотаж в канун жесткого локдауна.

    По словам главы минздрава Бельгии, длинные очереди «опасны» в период карантина, что может спровоцировать дальнейший рост заражаемости. Кроме того, Ф.Ванденбруке заверил население в том, что магазины, торгующие продуктами питания и предметами первой необходимости останутся открытыми.

    «Кроме того, у всех магазинов также будет возможность принимать заказы онлайн и доставлять покупки», - добавил он.

    Со 2 ноября в Бельгии объявлен жесткий локдаун: закрываются магазины (кроме продуктовых), салоны красоты, парикмахерские. Отменены спортивные, культурные мероприятия. Большинство служащих переводится на дистанционный режим работы. Запрещается передвижение людей на улице без крайней необходимости с 22 часов вечера до 6 утра.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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