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    Министр юстиции РК рассказал иностранному дипкорпусу о правовых реформах

    14 Мая 2021, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев провёл брифинг с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Марат Бекетаев рассказал о проводимых Министерством юстиции правовых реформах в стране, инициированных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

    Глава ведомства презентовал участникам мероприятия новый Административный процедурно-процессуальный кодекс, рассказал о совершенствовании нормотворчества, регулировании юридической профессии и ответил на вопросы представителей дипкорпуса.

    Участники мероприятия также ознакомились с работой экспертной организации KAZPATENT, где проходила встреча.

    Послы иностранных государств выразили признательность за предоставленную возможность получить подробную информацию об актуальном развитии системы юстиции и патентной деятельности в Казахстане.

    Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере.

    Отметим, что мероприятие стало первым в серии планируемых государственными органами брифингов для иностранного дипломатического корпуса в Казахстане, целью которых является ознакомление с ходом реализации политических и социально-экономических реформ в стране, инициированных Главой государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Астана Минюст
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