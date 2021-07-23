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    Министр юстиции РК провел ряд важных встреч в США

    23 Июля 2021, 18:25

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В период с 19 по 21 июля 2021 года состоялись встречи Министра юстиции РК Марат Бекетаева с представителями Государственного департамента, Министерства юстиции, Конгресса, правозащитных НПО и членами Комиссии США по международной религиозной свободе. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Минюст РК.

    На встречах обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, включая, демократические преобразования и работу в области прав человека.

    21 июля М.Бекетаев принял участие в работе круглого стола с представителями международных правозащитных НПО.

    Также, министр юстиции Казахстана встретился с Помощником заместителя Генерального прокурора США Брюсом Шварцем. Они обсудили вопросы развития правовых систем и обмена опытом.

    По итогам встреч, стороны договорились продолжить эффективное сотрудничество.


    Автор:

    Медет Ахметов

    Минюст США
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