Министр юстиции РК провел ряд важных встреч в США

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В период с 19 по 21 июля 2021 года состоялись встречи Министра юстиции РК Марат Бекетаева с представителями Государственного департамента, Министерства юстиции, Конгресса, правозащитных НПО и членами Комиссии США по международной религиозной свободе. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Минюст РК.

На встречах обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, включая, демократические преобразования и работу в области прав человека.

21 июля М.Бекетаев принял участие в работе круглого стола с представителями международных правозащитных НПО.

Также, министр юстиции Казахстана встретился с Помощником заместителя Генерального прокурора США Брюсом Шварцем. Они обсудили вопросы развития правовых систем и обмена опытом.

По итогам встреч, стороны договорились продолжить эффективное сотрудничество.



