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    Министр внутренних дел вручил погоны выпускникам вузов МВД

    4 Июля 2020, 20:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев вручил офицерские погоны лучшим выпускникам вузов МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По традиции накануне Дня столицы лучшие из выпускников высших учебных военных и правоохранительных заведений были приглашены в столицу нашей страны для вручения первых офицерских званий лейтенантов.

    Отличники учебы Алматинской, Карагандинской и Костанайской академий МВД, Актюбинского юридического и Кокшетауского технического институтов, а также Военного института Национальной гвардии получили «путевку» в жизнь вместе с лейтенантскими погонами от главы ведомства.

    Встреча министра с лучшими выпускниками была проведена с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

    «Сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел готовы в любую минуту, зачастую рискуя здоровьем и жизнью, встать на защиту граждан и общества от преступных посягательств. Немало примеров героических поступков, которыми гордится Министерство внутренних дел. Только с начала года за образцовое несение службы и безупречное выполнение служебного долга государственные награды получил 141 сотрудник органов внутренних дел», - сообщил на встрече с выпускниками Ерлан Тургумбаев.

    Министр выразил уверенность, что в ближайшем будущем в числе награждённых будут и выпускники 2020 года. А знания и морально-психологическая подготовка, полученные в стенах учебных заведений, станут прочной основой для реализации и развития потенциала молодых сотрудников.

    «Пополнив ряды сотрудников органов внутренних дел, верю, что Вы внесете достойный вклад в обеспечение правопорядка в стране, безопасности и спокойствия наших граждан. С достоинством и честью будете служить во благо нашей Родины – Республики Казахстан», - отметил глава МВД.

    В рамках модернизации ведомственного образования проведена оптимизация учебных заведений. Сегодня подготовка специалистов для органов внутренних дел и Национальной гвардии ведется в пяти вузах МВД. Это позволило проводить качественный отбор среди абитуриентов еще на этапе поступления в академии, а также повысить качество подготовки будущих сотрудников ОВД.

    Автор:

    Образование Вузы МВД РК
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