Министр внутренних дел РК встретился с новым Главой Офиса программ ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с новым Главой Офиса программ ОБСЕ Фолькером Фробартом в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Он поздравил с назначением главу Офиса и отметил, что «МВД принимает активное участие в мероприятиях, проводимых под эгидой ОБСЕ в борьбе с торговлей людьми, с киберпреступностью, с незаконной миграцией, наркобизнесом, а также соблюдением прав человека и реформированием правоохранительной системы».

В ходе встречи министр рассказал о масштабном реформировании казахстанской полиции и реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

В частности, переходе на сервисную модель работы полиции с установлением обратной связи с населением, обеспечения принципа «полиция шаговой доступности», внедрении современных систем безопасности, новой системы оценки деятельности органов внутренних дел с основным критерием доступности и уровня доверия граждан.

Ерлан Тургумбаев отметил достаточно большую проделанную работу ведомства в данном направлении совместно с командой Офиса ОБСЕ и поблагодарил за оказываемую поддержку реформ и инициатив в сфере обеспечения правопорядка борьбы с преступностью и соблюдения прав человека.

«Мой предшественник Дьердь Сабо тепло отзывался о сотрудничестве с Вами и Министерством внутренних дел и не раз подчеркивал значимость взаимодействия наших организаций в деле обеспечения безопасности в Республике Казахстан», – отметил в ходе встречи Фолькер Фробарт.

Глава Офиса программ ОБСЕ выразил уверенность в продолжении плодотворных взаимоотношений и обмена опытом, а также преемственности запланированных совместных проектов.





