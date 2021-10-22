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    Министр внутренних дел РК обсудил вопросы сотрудничества с заместителем главнокомандующего жандармерией Турции

    22 Октября 2021, 23:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча состоялась в рамках рабочего визита в Республику Казахстан делегации Жандармерии Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе встречи министр подчеркнул слова Главы государства о динамично развивающихся в духе дружбы и взаимопонимания казахстанско-турецких отношениях и общем видении по широкому кругу вопросов.

    Между участниками состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.

    Ерлан Тургумбаев отметил, что для этого создана необходимая договорно-правовая база: действует межправительственное соглашение по борьбе с преступностью, подписан Протокол между МВД Казахстана и Турции о взаимном сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности.

    Стороны обсудили сотрудничество в сфере охраны общественного порядка, проведение совместных курсов по антитеррористическим операциям, обмен опытом в сфере подготовки и повышения квалификации кадров, организации курсовой подготовки и другие вопросы взаимодействия.

    Участники встречи отметили, что казахстанско-турецкие отношения черпают силы в дружбе наших народов, имеющих глубокие исторические корни и общие духовные ценности.

    Сотрудничество в правоохранительной сфере между нашими странами строится на основе дружбы и взаимопонимания, где все вопросы решаются в ходе конструктивного диалога.

    По итогам переговоров достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Турция МВД РК
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