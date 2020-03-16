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Министр внутренних дел доложил Главе государства о мерах по поддержанию режима ЧП
16 Марта 2020 17:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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Личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан нашего государства.
Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам наших граждан.
Министру также поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение, Безопасность, МВД РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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