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    Министр внешних сношений Монголии посетила Тюркскую академию

    11 Октября 2021, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня делегация во главе с министром внешних сношений Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетила Международную Тюркскую академию и ознакомилась с работой организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной тюркской академии.

    Во встрече приняли участие министр внешних сношений Монголии Батмунхийн Батцэцэг, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Республике Казахстан Лувсангийн Баттулга, директор департамента стран Азии и Тихого океана министерства иностранных отношений Монголии Эрдэнэцогтын Сарантогос, депутаты Великого Хурала Монголии Тумэртоогоогийн Энхтувшин и Тлеухан Аубакир.

    В ходе встречи состоялась презентация ряда книг Тюркской академии.

    Министр Б. Батцэцэг выразила признательность и высокую оценку проводимой Академией работе по изучению общих ценностей народов и укреплению братства родственных стран.

    Кроме того, она вручила высшую награду Монголии ‒ орден «Алтан гадас» («Золотая звезда»), присужденную Указом Президента Монголии главе Академии Дархану Кыдырали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Монголия Тюркский мир Политика
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