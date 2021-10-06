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    Министр Тургумбаев встретился со специальными представителями ЕС по правам человека

    6 Октября 2021, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился со специальными представителями ЕС по правам человека. Встреча состоялась в рамках визита специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала и специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МВД РК.

    Стороны обсудили вопросы уголовного преследования и защиты прав человека, продвижения законности и правосудия. Глава МВД рассказал о проводимой работе по соблюдению международных стандартов в области прав человека, гуманизации исполнения наказаний и усилению гражданского контроля.

    «Президентом страны уделяется особое внимание деятельности органов внутренних дел в вопросах обеспечения прав человека и совершенствования правоохранительной деятельности. В этой связи основными приоритетами реформы уголовно-исполнительной системы определены, в первую очередь, соблюдение прав человека, улучшение условий содержания осужденных и модернизация пенитенциарной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами», – сообщил Тургумбаев.

    Он подчеркнул, что министерство активно участвует в международных мероприятиях по вопросам соблюдения прав человека.

    «По нашей инициативе и при поддержке представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, в мае 2019 года проведен первый пенитенциарный форум, а в июле этого года провели второй международный форум («Пенитенциарная система в новой реальности»), с участием руководителей дипломатических миссий (Евросоюза, ООН), национальных и международных экспертов в области прав человека и других официальных лиц. После обсуждения предложений и рекомендаций участников форума вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство для улучшения правового положения осужденных лиц», – отметил министр внутренних дел Казахстана.

    Отмечено, что по поручению Главы государства, в целях недопущения противоправных действий начата работа по установке во всех служебных помещениях полиции и пенитенциарных учреждениях видеокамер.

    Министр также рассказал о масштабном реформировании казахстанской полиции и реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

    В частности, о переходе на сервисную модель работы полиции с установлением обратной связи с населением, обеспечения принципа «полиция шаговой доступности», внедрении современных систем безопасности, новой системы оценки деятельности органов внутренних дел с основным критерием доступности и повышения доверия граждан.

    В ходе встречи стороны отметили, что в сферах обеспечения правопорядка, борьбы с преступностью и соблюдения прав человека Министерством при содействии международных экспертов проделана определенная работа, которая будет продолжена.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Права человека Евросоюз МВД РК
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