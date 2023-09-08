Министр транспорта проедет по маршруту «Алматы - Усть-Каменогорск» на автомобиле

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр транспорта Марат Карабаев выехал в регионы Казахстана для проверки объектов транспортной инфраструктуры. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Сегодня глава ведомства прибыл в Алматинскую область, где первым делом проинспектирует строительство обхода станции Шамалган и капитального ремонта участка автодороги «Сарыозек - Коктал» (45-68 км). Также в ходе рабочей поездки по региону министр планирует ознакомиться с работой сухого порта «Хоргос» и совершить осмотр участка автодороги «Алматы - Хоргос», - говорится в сообщении.

Воспользовавшись выходными, министр намерен посетить область Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанскую область. Во время автомобильной поездки министр ознакомится с ходом реконструкции и строительства транспортных объектов этих регионов и лично проверит состояние автодороги «Алматы - Усть-Каменогорск».