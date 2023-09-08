РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:28, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Министр транспорта проедет по маршруту «Алматы - Усть-Каменогорск» на автомобиле

    None
    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр транспорта Марат Карабаев выехал в регионы Казахстана для проверки объектов транспортной инфраструктуры. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Сегодня глава ведомства прибыл в Алматинскую область, где первым делом проинспектирует строительство обхода станции Шамалган и капитального ремонта участка автодороги «Сарыозек - Коктал» (45-68 км). Также в ходе рабочей поездки по региону министр планирует ознакомиться с работой сухого порта «Хоргос» и совершить осмотр участка автодороги «Алматы - Хоргос», - говорится в сообщении.

    Воспользовавшись выходными, министр намерен посетить область Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанскую область. Во время автомобильной поездки министр ознакомится с ходом реконструкции и строительства транспортных объектов этих регионов и лично проверит состояние автодороги «Алматы - Усть-Каменогорск».



    Теги:
    Правительство РК Алматы Алматинская область Восточно-Казахстанская область Дороги Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!