Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Министр просвещения РК высказался о летних каникулах

    16 Августа 2022 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год в Казахстане начнется с 1 сентября и продлится 36 недель до 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В новом учебном году будут работать 7 637 школ с охватом 3,6 млн детей. Следующий учебный год начнется с 1 сентября и продлится 36 недель до 31 мая. В первые дни лета ученики традиционно будут выходить на летние каникулы. Соответственно, летом дети полностью отдохнут», - сказал на заседании Правительства министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

    Он уточнил, что продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со странами-лидерами образования остается самой большой – 92 дня. В общем, в одном учебном году дети отдохнут четыре раза.

    «В сумме с выходными и праздничными днями дети отдохнут 192 дня, и только 173 дня будут ходить в школу», - сообщил глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что продолжительность нового учебного года утвердили в Министерстве просвещения.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Образование #Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
    Новый учебный год – новые правила для школьников и их родителей
    Школы ВКО готовы к началу учебного года
    Единый стандарт качества обучения и проживания студентов разработает Алматы
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров