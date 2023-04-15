Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объединяться в вопросе безопасности и заботы детей призвал родителей министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие мамы и папы, уважаемые родители! В последнее время буллинг становится одним из распространенных явлений. Для его предотвращения министерством совершенствуется законодательная база. На законодательном уровне закреплено право ребенка на защиту от данного явления. Для этого приняты правила профилактики буллинга ребенка и правила деятельности психологических служб школ», - сказал Гани Бейсембаев в ходе экстренного совещания по происшествиям со школьниками в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях.

Министр также отметил, что для усиления межведомственного взаимодействия принят алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жесткого обращения в отношении детей. По поручению Главы государства ведется работа по разработке комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия.

«Все эти меры направлены на формирование единых подходов в обеспечении безопасности детей. Сегодня в каждой школе имеются необходимые ресурсы, которые могут остановить травлю. На помощь педагогическому коллективу должны прийти и родительские комитеты, попечительские советы, советы старейшин, советы отцов. На школу возложена благородная миссия жить и работать во имя ребенка. Сегодня в регионах работают уполномоченные по правам ребенка, действует телеграмм чат «Бала коргау», куда вы можете обратиться по всем фактам нарушения прав вашего ребенка. Только счастливый ребенок может сделать страну счастливой. Министерство просвещения обращается ко всем родителям нашей страны: забота о подрастающем поколении - наша главная задача и нужно приложить все усилия для их благополучия, сделать детство счастливым. В данном вопросе нам необходимо объединяться», - подчеркнул Гани Бейсембаев.



