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    Министр просвещения попросил акиматы провести техобследование зданий школ

    13 Сентября 2022, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов попросил акиматы провести полное техническое обследование зданий школ. По его словам, даже построенные 5-6 лет назад школы вызывают обеспокоенность у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один важный вопрос – проведение аудита технического состояния зданий наших школ. События последних лет показывают, что возникают случаи, когда рушатся стены и даже потолки. На сегодняшний день никто не пострадал, но кто может гарантировать, что не повторятся такие случаи. Не будем говорить о школах, которые функционируют более 50 лет, а то и больше. Во время рабочих поездок мы видим, что те школы, которые были построены 5-6 лет назад, их состояние вызывает большую обеспокоенность, как у населения, так и у всех нас. В связи с этим на заседании Правительства попросил акимов регионов провести полное техническое обследование зданий наших школ. Да, это расходы, дополнительное время, но это еще и вопрос безопасности наших детей. Президент ставит именно такую задачу», - сказал министр просвещения на аппаратном совещании.

    В ходе аппаратного совещания глава ведомства пояснил, какие школы следует построить в рамках национального проекта «Комфортная школа». По его словам, на это в проекте бюджета предусмотрены беспрецедентные бюджетные средства. Министр отметил, что поручение Президента обеспечивается финансово и необходимой нормативной базой, поэтому следует обеспечить исполнение всех решений.

    «Речь идет не просто о создании ученических мест. Мы должны создавать хорошие ученические места. Речь идет не просто о хороших школах, речь идет о множестве хороших современных школ. Именно такую задачу ставит перед нами Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому будет реализовываться новый национальный проект «Комфортная школа». Очень сильно отличается оснащение этих школ, и в целом, необходимо комплексно решать все вопросы, которые обычно возникают при строительстве новых школ. Акиматам необходимо провести работу по предоставлению технических условий, подключению к канализации, водоснабжению, теплообеспечению. Это вопросы своевременного выделения земельных участков, обеспечения и проведения конкурсов по автобусным маршрутам, это вопросы строительства дорог, тротуаров. Не будем скрывать. Мы видим, что порой местными исполнительными органами строятся школы и дальше возникают вопросы по дорогам, тротуарам, автобусным маршрутам. Мы должны решать эти вопросы комплексно. Поэтому прошу местные исполнительные органы активно подключиться и комплексно решить вопросы», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Фото:primeminister.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Строительство Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК школа
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