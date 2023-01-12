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    Министр просвещения Казахстана поделился секретом успеха

    12 Января 2023, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Важно ли учиться на пятерки, чтобы стать успешным? Министр просвещения Гани Бейсембаев поделился секретом успеха и рассказал о том, кем хотел стать в детстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кем вы хотели стать в детстве? Исполнилась ли ваша мечта и важно ли учиться на пятерки, чтобы в будущем стать министром?» - спросили журналисты нового министра просвещения.

    Гани Бейсембаев признался, что его сын задает ему эти же вопросы.

    «Обучение в школе однозначно помогает. Мало учиться хорошо в школе, еще нужно параллельно читать дополнительную литературу. Я не выходил из школьной библиотеки и библиотек в целом в своем родном селе и всегда читал разные народные сказки и произведения писателей. И это мне на самом деле в жизни очень здорово помогло. Поэтому рекомендую ученикам, детям нашей страны не только стремиться хорошо учиться, чтобы стать успешным необходимо и дополнительную литературную читать. Это развивает ребенка для достижения высот», - поделился министр просвещения.

    Гани Бейсембаев также ответил, что в детстве мечтал стать учителем, имел хорошие отметки в школе.

    «В первую очередь, очень хотел стать учителем и сейчас считаю, что я в первую очередь, учитель», - добавил он.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование СМИ Минпросвещения РК
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