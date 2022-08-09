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    • Министр просвещения Асхат Аймагамбетов раскритиковал состояние сельской школы в ЗКО

    9 Августа 2022 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вместо сельской школы в ЗКО, признанной предаварийной, в 2023 году построят новую школу. Об этом сообщили в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу обратить внимание на один вопрос. Наткнулся на видео в социальных сетях. На видео изображена школа в селе Достык Байтерекского района ЗКО. По кадрам видно, что школа не готова к новому учебному году. Не говоря уже о капитальном ремонте, даже текущий ремонт не провели своевременно. Чем вы занимались в течение лета? Это старое видео или оно действительно отражает сегодняшнюю реальность?» - обратился министр просвещения к администрации школы на аппаратном совещании ведомства.

    Заместитель руководителя управления образования по ЗКО Светлана Темиргалиева прокомментировала данный инцидент.

    «Видео сняли родители этим летом, когда специалисты областного управления образования посетили школу с рабочим визитом. Ремонт уже завершили, побелили 25 кабинетов. Школа была построена в 1982 году, имеется 640 ученических мест. В 2017 году состояние школы оценили предаварийной. Поэтому было принято решение о строительстве новой школы на 900 ученических мест. В 2023 году построим новую школу. Однако нас беспокоит состояние спортивного зала школы, потому что с потолка течет вода. Текущий ремонт не поможет решить проблему», - пояснила спикер.

    Замруководителя областного управления образования заверила, что до начала учебного года школа будет готова принять учащихся.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Западно-Казахстанская область #Образование #Минпросвещения РК
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