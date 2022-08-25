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    Министр по ЧС указал на большое число пожаров в частном секторе СКО

    25 Августа 2022 13:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что Северо-Казахстанская область занимает одно из лидирующих мест в стране по происшествиям, связанным с пожарами в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный спасатель страны приехал в регион с отчетной встречей перед населением. Ю.Ильин назвал «болевые» точки региона. Паводки и пожары – в первую очередь.

    «На протяжении многих лет благополучно решается вопрос проведения противопаводковых мероприятий. Важно – снижение количества возгораний и количества погибших в огне. Северо-Казахстанская область занимает одно из лидирующих мест в стране по происшествиям, связанным с пожарами в частном секторе. Вопрос решается путем сноса ветхого жилья, оказания помощи социально уязвимым слоям населения в замене электропроводки, печного оборудования. Основная причина пожаров – физический износ электро- и печного оборудования и человеческий фактор», - сказал Ю. Ильин.

    Он сообщил, что с 15 августа по республике активно идет подготовка к отопительному сезону. Определяется количество жилых домов социально уязвимых слоев населения области - многодетных, малообеспеченных, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями - для последующей адресной помощи. В прошлом году их количество превышало 4 тыс.

    «В предыдущий отопительный период по результатам обходов выявили более 29 тыс. нарушений пожарной безопасности, часть из них устранили на месте, по остальным дали рекомендации. Совместно с акиматом и неправительственными организациями установили 1 277 датчиков, которые снижают риски гибели и отравления угарным газом», - проинформировал Ю.Ильин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МЧС Пожар
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