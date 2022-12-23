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    Министр по ЧС поручил регионам начать подготовку к паводковому периоду

    23 Декабря 2022, 14:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проведенной Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием регионов и уполномоченных центральных и местных исполнительных органов под председательством министра по ЧС Юрия Ильина рассмотрен вопрос подготовки к паводковому периоду. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В целом в республике имеется более тысячи паводкоопасных населенных пунктов, из которых в 470 угроза минимизирована.

    Меры, принятые МЧС, заинтересованными центральными и местными исполнительными органами в 2021 году – в паводок 2022 года позволили защитить 45 паводкоопасных населенных пунктов.
    Паводок МЧС
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