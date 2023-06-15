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    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай

    15 Июня 2023, 22:48

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов встретился с волонтерами, которые оказывают большую помощь всем участникам тушения пожара и поблагодарил их за неравнодушие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Большинство волонтеров приезжают из близлежащих местностей и помогают пожарным с продуктами питания, приготовлением еды, тем самым облегчая их непосильный труд.

    «Удивило то, что люди в такой период стали сплоченные. Мне кажется, что беда нас сделала сильными и едиными», - поделилась местная женщина, приехавшая помогать из Бородулихи.

    Напомним, сегодня семьям погибших при пожаре в области Абай, а также семье тракториста Архипова С. Н., вручили ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы.

    Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео Регионы Казахстана Волонтёрство МЧС Абайская область Пожар в области Абай
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