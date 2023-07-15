Министр по ЧС находится на месте пожара в «Ертiс орманы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС после прибытия в область Абай, в связис локализацией пожара в данной области, в настоящее время направился на место пожара в Павлодарскую область для личного контроля оперативных работ по ликвидации огня на территории «Ертіс Орманы». Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе МЧС РК, передает МИА «Казинформ».

На данный момент, согласно информации республиканского оперштаба, по области Абай пожар был локализован.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время производится тушение кромки пожара. Продолжают свою работу оперативные штабы на месте пожара, в ДЧС области Абай и в Министерстве по ЧС.

«Тушение пожара осложняется неблагоприятными погодными условиями: высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур, а также солончаковой и болотистой местностью. Благодаря слаженным действиям и героической самоотверженности работников лесного хозяйства, сотрудников органов гражданской защиты и Министерства обороны, которые несмотря на жаркую погоду борются с огнем, удалось защитить населенные пункты от огня и добиться локализации в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Предварительная площадь пожара составляет 350 гектаров.

Сотрудники департамента полиции области Абай производят охрану общественного порядка.

Напомним, что 15 июля 2023 года на территории природного резервата «Семей орманы» произошло загорание лесопокрытой зоны. Решением исполняющего акима района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте пожара был министр по ЧС, который на борту МЧС прибыл и ознакомился, с той работой, которую производят на местах. Были проведены облет и оценка ситуации, даны указания по эффективному использованию сил и средств.

В настоящее время Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы».

«Для ликвидацию пожара дополнительно были направлены подразделения Карагандинской области, ВКО и города Астаны. Всего на ликвидацию последствий пожара в Павлодарской области у нас задействовано 146 человек, 30 единиц техники и 2 борта Казавиаспас, 1 борт Министерства обороны. На данный момент на месте работает командно-штабной пункт управления, где соответственно производится координация всех действий приданных сил и средств», - сообщил начальник дежурной части Центра управления в кризисных ситуациях Эльдор Раимбеков.

По данным акимата Павлодарской области, в селе Сугур Щербактинского района Павлодарской области продолжается тушение лесного пожара.

«Ориентированная площадь составляет 600 га. Жертв и пострадавших среди населения нет. По оценке специалистов угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация жителей не производилась. На месте находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов и министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов», - говорится в сообщении акимата. Как уточнили в ДЧС Павлодарской области, на помощь в тушении лесного верхового пожара в резервате «Ертіс орманы» Щербактинского района выехали из города Караганды 33 человека и 6 единиц техники, из ВКО - 21 человек и 5 единиц техники, из Астаны - 67 человек и 15 единиц техники.

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Публикация от Павлодар Облысы Тжд (@pavlodar_tjd)