Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Министр образования Кыргызстана задержан по подозрению в получении взятки в $110 тысяч

    29 Сентября 2022, 08:40

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - При получении взятки задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По данным пресс-службы МВД КР, министр был задержан в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере.

    «Расследуется факт получения взятки в особом крупном размере (110 тысяч долларов США) при зачислении иностранных студентов в отечественные ВУЗы», - говорится в сообщении.

    Как отметили в МВД КР, по итогам расследования уголовного дела будет предоставлена вся полная информация.

    Фото: gainfactchecker.org

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей