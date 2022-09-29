Министр образования Кыргызстана задержан по подозрению в получении взятки в $110 тысяч

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - При получении взятки задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По данным пресс-службы МВД КР, министр был задержан в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере.

«Расследуется факт получения взятки в особом крупном размере (110 тысяч долларов США) при зачислении иностранных студентов в отечественные ВУЗы», - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД КР, по итогам расследования уголовного дела будет предоставлена вся полная информация.

Фото: gainfactchecker.org