Министр обороны вручил награды участникам тушения пожара в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве состоялось награждение военнослужащих, участвовавших в противопожарных мероприятиях в восточном регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В мероприятии приняли участие заместители министра обороны, руководство Генерального штаба, департаментов и управлений, главнокомандующие Сухопутными войсками и Силами воздушной обороны.

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил военнослужащих за самоотверженность при исполнении воинского, служебного долга и мужество, проявленное в условиях ЧС.

Группировкой от Вооруженных сил ликвидированы очаги пожара на 73-х участках, произведена опашка протяженностью 3000 м, очистка 20 километров дорог на труднопроходимых участках, – обозначил масштабы работы, проведенной военнослужащими министр обороны.

В торжественной обстановке министр вручил государственные награды – орден «Айбын» II степени командиру войсковой части 53975 полковнику Нурлану Байдуллаеву, медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» сержанту 1 класса войсковой части 28738 Талгату Жангазинову.

Ведомственной награды Министерства обороны – медали «Ел қорғаны» удостоился начальник кинологической службы военной полиции Абайского регионального гарнизона старший лейтенант Аслан Ихласов.

Командир отделения войсковой части 44736 старший сержант Рустем Откельбаев, сержант батареи войсковой части 28738 Мадияр Бекенов, начальник патруля военной полиции Абайского регионального гарнизона младший сержант Ернур Еркинтаев получили медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям «Өртте корсеткен қайсарлығы үшін».

Досрочного воинского звания «подполковник» удостоен командир звена войсковой части 19132 Максим Кононенко.