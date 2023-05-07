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    Министр обороны вручил госнаграды военнослужащим

    7 Мая 2023, 09:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии профессионального праздника в Министерстве обороны состоялось чествование отличившихся военнослужащих и служащих Вооруженных сил Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил значение Дня защитника Отечества и Великой Победы в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

    «Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сознании человечества, она стала одной из самых трагических страниц в истории цивилизации, в которой проявились необычайное мужество, героизм и отвага воинов-казахстанцев, защитивших Родину от агрессора», – сказал он.


    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сказал, что на Всеармейском совещании Президент высоко оценил достижения военнослужащих в деле поддержания высокой боевой готовности армии и обеспечения обороноспособности государства.

    «Эта оценка деятельности всего личного состава Вооруженных сил накладывает на нас большую ответственност»ь, – подчеркнул министр обороны.

    За плодотворную деятельность и образцовую службу ряд лучших представителей Вооруженных сил Указом Президента награжден государственными наградами.


    Их отличившимся специалистам вручил генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Орден «Даңқ» II степени генерал-майору Алмазу Ахмадиеву – начальнику тыла Вооруженных сил, орден «Құрмет» – главному инспектору – помощнику министра обороны Айгуль Тулембаевой, медали «Жауынгерлік ерлігі үшін» – начальнику главного управления специальных технических разработок полковнику Тимуру Садвокасову, командиру артиллерийского дивизиона войсковой части 21450 майору Кадыржану Кали и старшему специалисту инженерно-саперного батальона воинской части 44859 младшему сержанту Илиясу Курманбеку.


    За образцовую службу и добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом руководителя оборонного ведомства четырем офицерам присвоены воинские звания досрочно.

    В торжественной обстановке генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил погоны «майора» военнослужащему войсковой части 44841 Марлену Гиззатову и командиру десантно-штурмового батальона войсковой части 18404 Жоламану Ердаулетулы, «капитана» – командиру минометной батареи войсковой части 27943 Думану Абаю и командиру роты войсковой части 75263 Асылбеку Болысбеку.

    Всего по Вооруженным силам государственными наградами отмечены 26 военнослужащих и представителей гражданского персонала. Присвоено воинское звание «досрочно» 36 офицерам.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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