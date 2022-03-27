Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Министр обороны совершил рабочую поездку в Атырауский и Актюбинский гарнизоны

    27 Марта 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации задач, поставленных перед Вооруженными силами Президентом страны, генерал-лейтенант министр обороны Руслан Жаксылыков посетил воинские части и соединения регионального командования «Запад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

    Комиссией Министерства обороны проверено состояние военной инфраструктуры, укомплектованность и оснащенность подразделений, а также ход боевой подготовки войск.

    Командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Нурлан Алдияров и командиры воинских частей доложили о текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

    В г. Актобе в Военном институте Сил воздушной обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-воспитательным процессом, учебно-материальной базой вуза и социально-бытовыми условиями курсантов.

    Отдельное внимание министр обороны уделил вопросам обеспечения безопасного хранения боеприпасов, создания необходимых для этого условий, включая строительство современных складов.

    В ходе рабочей поездки руководитель оборонного ведомства обозначил ряд задач для реализации поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, развитию системы военного образования, повышению престижа воинской службы, а также мотивации молодежи на выполнение воинского долга.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Атырауская область Армия Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана