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    Министр обороны РК встретился с казахстанскими миротворцами

    20 Марта 2021, 12:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства совершает рабочую поездку в Алматинскую и Жамбылскую области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В учебном центре миротворческой подготовки в поселке Тлендиева генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился с военнослужащими, убывающими в Ливан в составе очередного миротворческого контингента.

    Обращаясь к воинам, министр обороны отметил важность участия наших военнослужащих в миротворческих миссиях для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного партнера в области безопасности, сотрудничества и развития.

    «Сегодня – особенный день, как для вас, так и для Вооруженных сил в целом. После долгих месяцев подготовки и тщательного конкурсного отбора вы отправляетесь в большой путь, чтобы выполнить миссию, которая обогатит ваш опыт и позволит укрепить боевой потенциал», – подчеркнул генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

    Руководитель оборонного ведомства пожелал миротворцам, чтобы их всегда сопровождало чувство боевого товарищества, успешного выполнения миссии и благополучного возвращения домой.

    Напомним, что миротворческая миссия Казахстана в Ливане началась в октябре 2018 года. В настоящее время там, в составе индийского батальона, завершает миссию четвертая казахстанская миротворческая рота.

    В плане рабочей поездки министра обороны также посещение воинских частей Алматинского и Гвардейского гарнизонов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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