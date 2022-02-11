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    Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов

    11 Февраля 2022, 20:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комиссия под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Алматинский и Капшагайский гарнизоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В составе комиссии оборонного ведомства – главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков, представители департаментов радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, инженерных войск, стратегического планирования, воспитательной и идеологической работы, главных управлений военной инфраструктуры, военной полиции, боеприпасов.

    Оборонным ведомством принимаются меры по реализации первоочередных задач руководства страны по реформированию Вооруженных сил. В целях исполнения поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных на совещании с руководящим составом Министерства обороны, основное внимание в ходе рабочей поездки было обращено на состояние боевой готовности, техническое и боевое оснащение войск.

    В воинских частях Десантно-штурмовых войск командиры доложили о боевых возможностях бригад, порядке выполнения задач по предназначению, а также вопросах применения подразделений при возникновении кризисных ситуаций.

    Особое внимание обращено на оснащение войск современным вооружением и военной техникой, а также развитие военной инфраструктуры. От решения этих задач напрямую зависит усиление боеспособности войск.

    Руководителем оборонного ведомства проверены условия хранения боеприпасов на складах. Командиры доложили о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности воинских объектов и близлежащих населенных пунктов.

    На необходимости продолжения реализации мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, а также утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения акцентировал внимание Глава государства. Обеспечение безопасности граждан и государства – главная цель национального проекта «Безопасная страна», реализуемого оборонным ведомством.

    В Военном институте Сухопутных войск генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с организацией учебно-воспитательного процесса, жизнью и бытом курсантов. Проведена встреча с ветеранами Вооруженных сил. Даже находясь на заслуженном отдыхе, они проявляют активный интерес к жизнедеятельности армии, вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение мотивации молодых людей к воинской службе.

    Кроме того, министр обороны провел беседы с руководством служб по работе с членами семей военнослужащих, обсудил актуальные социальные вопросы, требующие решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Армия Безопасность ЧП-2022 Алматинская трагедия
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