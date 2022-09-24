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      Кызылординская область

    Министр обороны РК проверил состояние и порядок содержания военной техники

    24 Сентября 2022, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-полковника Руслана Жаксылыкова посетила военные объекты, дислоцированные в Кызылординской области и в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В Кызылорде руководителю оборонного ведомства доложено о предназначении и боевых возможностях воинской части, о ходе учебно-боевой деятельности. Министр обратил особое внимание на состояние объектов военной инфраструктуры, ознакомился с работой штаба, условиями питания военнослужащих. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также проверил состояние и порядок содержания военной техники в парке боевых машин, условия хранения оружия.

    Кроме того, министр обороны побывал на военном полигоне, где осмотрел учебные поля и проверил их готовность к практическим занятиям.

    В завершение визита глава ведомства дал ряд указаний по повышению качества боевой учебы личного состава, совершенствованию учебно-материальной базы боевой подготовки, соблюдению мер безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

    В Туркестане министр обороны осмотрел здание международного аэропорта и территорию, запланированную для строительства военного сектора «Туркестан», и обсудил вопросы, связанные с предстоящими работами.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Кызылординская область Армия Минобороны РК Вооруженные силы Туркестан
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