Министр обороны РК проверил ход боевой подготовки войск

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев в Алматинском и Гвардейском гарнизонах ознакомился с ходом боевой подготовки танковой и десантно-штурмовой бригад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Командующие войсками доложили о проведенных в этом году учениях, где по опыту современных вооруженных конфликтов были применены новые методы действий войск.

В частности, на полигоне «Матыбулак» в первой половине марта прошли бригадные тактические учения, впервые проведенные в двустороннем формате. Такая форма учений обучает командиров нешаблонно подходить к планированию боевых действий, быстро реагировать на изменения в обстановке и вносить необходимые коррективы в действия подчиненных подразделений. Двусторонние учения показали свою эффективность, и такой формат будет широко применяться в дальнейшем.

На полигоне «Илийский» министр обороны проверил ход занятий подразделений по армейской тактической стрельбе, которая с прошлого года активно внедряется в боевую подготовку войск. Командир десантно-штурмовой бригады представил учебно-материальную базу, которая позволяет проводить интенсивную боевую подготовку с учетом современных требований к профессиональному мастерству военнослужащих. Здесь же министр ознакомился с ходом подготовки воинов к конкурсу Армейских международных игр «Десантный взвод».

В Гвардейском гарнизоне руководитель оборонного ведомства проверил проведение занятий танковыми подразделениями, а также осмотрел инфраструктуру учебных полей. Там проходит боевая учеба войск, а летом их планируется задействовать для проведения конкурсов «АрМИ-2021», которые пройдут в нашей стране.

По результатам проверки генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил постоянно растущую интенсивность боевой подготовки и поручил командирам все усилия сосредоточить на повышении ее качества.