Министр обороны РК посетил базы хранения вооружения и техники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки руководителем оборонного ведомства проверены базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения, дислоцированные в Алматинском и Гвардейском гарнизонах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым основное внимание уделено условиям содержания вооружения, порядку организации охраны военной техники, состоянию противопожарной и противодиверсионной безопасности.

Кроме того, в базе хранения Алматинского гарнизона министр обороны ознакомился с ходом строительства объектов военной инфраструктуры, а также с работой цеха по ремонту и обслуживанию техники при постановке ее на длительное хранение.

В Гвардейском гарнизоне руководитель оборонного ведомства провел осмотр хранилищ и площадок для хранения, действующего цеха, где проводится текущий и средний ремонт бронетанковой техники.

Также командиры баз хранения представили министру обороны отчеты о работе по списанию, оценке и дальнейшей передаче уполномоченному органу неиспользуемого военного имущества.

Решение вопроса по неиспользуемому военному имуществу является важным направлением работы оборонного ведомства. В Вооруженных силах с советских времен хранятся материальные средства, которые уже выслужили установленные сроки эксплуатации и непригодны для использования.

Впервые за долгие годы Министерством обороны была проведена полная инвентаризация и сортировка находящейся на длительном хранении военной техники. Техника, подлежащая дальнейшему применению и ремонту, оставлена на балансе Вооруженных Сил. Непригодная для эксплуатации – списывается и передается подведомственным организациям уполномоченного органа (МИИР).

В дальнейшем подведомственными организациями уполномоченного органа (МИИР) неиспользуемое военное имущество утилизируется или реализуется по балансовой стоимости.

В настоящее время идет процесс передачи Министерством обороны в подведомственные организации уполномоченного органа (МИИР) неиспользуемого военного имущества балансовой стоимостью более 100 миллиардов тенге. Средства, вырученные от реализации этого имущества, пополнят государственный бюджет.