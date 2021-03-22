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    Министр обороны РК посетил базы хранения вооружения и техники

    22 Марта 2021, 04:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки руководителем оборонного ведомства проверены базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения, дислоцированные в Алматинском и Гвардейском гарнизонах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым основное внимание уделено условиям содержания вооружения, порядку организации охраны военной техники, состоянию противопожарной и противодиверсионной безопасности.

    Кроме того, в базе хранения Алматинского гарнизона министр обороны ознакомился с ходом строительства объектов военной инфраструктуры, а также с работой цеха по ремонту и обслуживанию техники при постановке ее на длительное хранение.

    В Гвардейском гарнизоне руководитель оборонного ведомства провел осмотр хранилищ и площадок для хранения, действующего цеха, где проводится текущий и средний ремонт бронетанковой техники.

    Также командиры баз хранения представили министру обороны отчеты о работе по списанию, оценке и дальнейшей передаче уполномоченному органу неиспользуемого военного имущества.

    Решение вопроса по неиспользуемому военному имуществу является важным направлением работы оборонного ведомства. В Вооруженных силах с советских времен хранятся материальные средства, которые уже выслужили установленные сроки эксплуатации и непригодны для использования.

    Впервые за долгие годы Министерством обороны была проведена полная инвентаризация и сортировка находящейся на длительном хранении военной техники. Техника, подлежащая дальнейшему применению и ремонту, оставлена на балансе Вооруженных Сил. Непригодная для эксплуатации – списывается и передается подведомственным организациям уполномоченного органа (МИИР).

    В дальнейшем подведомственными организациями уполномоченного органа (МИИР) неиспользуемое военное имущество утилизируется или реализуется по балансовой стоимости.

    В настоящее время идет процесс передачи Министерством обороны в подведомственные организации уполномоченного органа (МИИР) неиспользуемого военного имущества балансовой стоимостью более 100 миллиардов тенге. Средства, вырученные от реализации этого имущества, пополнят государственный бюджет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Армия
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