Министр обороны проверил воинские части Таразского гарнизона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Таразский гарнизон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В составе комиссии оборонного ведомства – заместители министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев, генерал-майор Мухамеджан Таласов, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков, а также представители департаментов инженерных войск, радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, Главного управления военной инфраструктуры.

Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с объектами инфраструктуры Таразского гарнизона. Заслушаны доклады командиров воинских частей о предназначении, укомплектованности и оснащенности подразделений, боевых возможностях, инфраструктуре и перспективах ее развития, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

В воинской части Байзакского района министру доложили об очистке технической территории от взрывоопасных фрагментов. За время проведения работ силами сводного отряда ликвидации последствий происшествия очищена территория разъезда Кайнар, военного городка, участка железной и автомобильной дороги протяженностью пять километров, а также прилегающая территория воинской части. Осуществлены поверхностная очистка всей территории базы инженерных боеприпасов, сосредоточение фрагментов взрывоопасных предметов и металлолома на специально оборудованных площадках и пункте сбора, очищено семь площадок открытого хранения, фрагменты вывезены на площадку подрыва.

Комиссией проверена готовность к продолжению работ по очистке, которые возобновляются в текущем месяце. Особое внимание обращено на продолжении поисков младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, без вести пропавшего при взрывах на складе боеприпасов в августе прошлого года. Поиски планируется проводить с привлечением личного состава подразделений регионального командования «Юг» и Национальной гвардии.

Руководитель оборонного ведомства ознакомился с процессом ремонта вооружения и военной техники, а также посетил Центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны обозначил задачи по поддержанию необходимого уровня боевой готовности и боевой подготовки подразделений в свете задач, поставленных Президентом Казахстана – Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, продолжению работ по очистке территории в строгом соблюдении требований безопасности.