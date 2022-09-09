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    Министр обороны проверил Алматинский региональный гарнизон

    9 Сентября 2022, 09:25

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил ход учебного процесса в военных вузах и боевой подготовки в воинских частях, условия содержания и эксплуатации военной техники, а также состояние военной инфраструктуры военных городков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

    В свете задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» особое внимание было уделено учебным заведениям, находящимся в подчинении Министерства обороны.

    В Военном институте Сухопутных войск и Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи руководители учебных заведений доложили о ходе учебно-воспитательного процесса. На учебных полигонах детально рассмотрено состояние учебно-материальной базы, которая предназначена для практической подготовки будущих офицеров.

    Министру обороны представлены учебные корпусы, кафедры, казарменные помещения, столовые и спорткомплексы, обновленные и усовершенствованные по указанию руководителя оборонного ведомства, отданному при прошлом посещении.

    В учебном центре Военного института Сухопутных войск министр обороны проверил организацию сборов командиров воинских частей и принял участие в проверке их знаний по оперативной и тактической подготовке.

    В воинских частях Десантно-штурмовых войск генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с процессом боевой подготовки личного состава, в частности, с ходом занятий на оснащенном специальными тренажерами учебном комплексе воздушно-десантной подготовки.

    В ходе осмотра военной техники основное внимание руководителем оборонного ведомства обращено на ее надлежащее содержание и создание необходимых условий для хранения и обслуживания.

    - Военная техника должна всегда быть готова к выполнению боевых задач. Это одна из основных составляющих боеготовности и боеспособности войск, - отметил в беседе с командирами генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    Отдельным направлением работы министра обороны в Алматинском гарнизоне стала встреча с ветеранами вооруженных сил. Глава оборонного ведомства рассказал ветеранам о состоянии боеготовности армейских подразделений и принимаемых мерах по оснащению армии современными образцами вооружений и военной техники, совершенствовании военной инфраструктуры. Были также рассмотрены вопросы адаптации бывших военнослужащих после выхода на заслуженный отдых, задействования потенциала ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании. Кроме того, руководители Алматинского филиала РОО «Ветераны вооруженных сил» поделились своими предложениями о дальнейшем развитии казахстанской армии.

    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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