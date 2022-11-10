Министр обороны прокомментировал информацию о проигранных чиновниками в казино миллионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал информацию о проигранных чиновниками в казино 507 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там есть количество военнослужащих; не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование», - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах перед пленарным заседанием Сената.

По его словам, уже известны имена участников.

«У нас всё есть, служебное расследование ведётся. Это средний состав военнослужащих, высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы всё время находимся в поле, работаем», - отметил министр.

«Это среднее звено. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная», - добавил глава Минобороны.

Напомним, прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 млн тенге.

Фото: i.sunhome.ru