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    05:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Министр обороны проинспектировал военные объекты в Жамбылской области

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    Фото: gov.kz
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В регионе руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков заслушал доклады командования, проверил состояние учебно-материальной базы военных полигонов, учебных центров и полевых лагерей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство обороны РК.

    Министр довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Касым-Жомартом Токаевым на учениях «Батыл тойтарыс-2023» по повышению боеготовности войск, требований к профессиональной подготовке и управленческим качествам командиров. Остановился на ключевых тезисах Послания Президента страны, акцентировав внимание на оснащенности армии и развитии оборонно-промышленного комплекса страны.


    «В мире нарастают геополитические противоречия. В своем выступлении на учении Глава государства отметил, что сегодня атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому, как подчеркнул Верховный главнокомандующий, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи», – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    В Гвардейском гарнизоне глава оборонного ведомства осмотрел объекты учебного полигона «Матыбулак», палаточный городок, где в настоящий момент проходят сборы военнообязанных, призванных из г. Алматы. Министр изучил состояние войскового стрельбища, комплектов полигонного оборудования для танков и боевых машин пехоты.


    Командование танковой бригады резерва доложило ему о состоянии боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности войсковой части и выполнении задач по обучению и переподготовке призванных на военные сборы граждан. Речь также шла о состоянии инфраструктуры, проблемных вопросах и перспективах развития учебной базы, предназначенной для формирования военно-обученного резерва.

    В войсковой части 22326 генерал-полковник Руслан Жаксылыков осмотрел пункт приема личного состава, парк боевых машин и ознакомился с условиями, созданными для технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

    Руководитель оборонного ведомства побывал в казармах войсковых частей 03811 в Луговой и 85395 в Таразе. В ходе рабочей поездки были посещены объекты авиакомендатуры и авиационных средств поражения.


    В Учебном центре боевой подготовки и боевого применения БПЛА г. Тараза генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с условиями, созданными для подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

    На складе ГСМ базы материально-технического обеспечения Тараза министр поручил соблюдать правила хранения и учета запасов горюче-смазочных материалов.

    По итогам поездки руководитель оборонного ведомства дал ряд поручений по совершенствованию инфраструктуры военных объектов, повышению уровня боевой подготовки и улучшению социально-бытовых условий для солдат срочной службы и военнослужащих по контракту.


    Теги:
    Вооруженные силы Жамбылская область Минобороны РК
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